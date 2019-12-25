Жители Подмосковья смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно по ОМС

Массовая вакцинация в регионе начнется в конце текущего года.

Жители Подмосковья смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно по медицинскому полису ОМС. Об этом телеканалу "360" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чиновник отметил, что массовая вакцинация в регионе ожидается к концу 2020 года.

Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца. Все готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от ковида, который изменил нашу жизнь Андрей Воробьев, губернатор Московской области

На данный момент в регионе разворачивают прививочные пункты, а также ведется подготовка медицинских сотрудников. По словам Воробьева, прививка будет сложной - в два этапа. Услуга будет оказываться по всей территории Подмосковья. Процедура будет отличаться о привычной прививки от гриппа, поэтому задачей чиновников будет объяснить жителям систему.

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Фото: Piter.tv