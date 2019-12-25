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Жители Петербурга могут выбрать новую форму для дворников
Сегодня, 15:23
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Жители Петербурга могут выбрать новую форму для дворников

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На выбор предлагают пять комплектов.

Петербуржцы смогут выбрать одежду для дворников. Варианты уже представили в официальной группе правительства города.

На выбор предлагают пять комплектов. На официальной странице правительства Петербурга в соцсети "ВКонтакте" жители Северной столицы могут проголосовать за понравившийся им вариант спецодежды. Итоги  голосования станут известны 23 ноября.

Дворникам предстоит этой зимой убирать город в любую погоду. Сейчас для них улучшают условия труда. Так, им пообещали повысить зарплату.

Ранее на Piter.tv: к 1 июля завершат переход на новую систему уборки снега.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дворники, конкурс, подготовка к зиме, уборка в петербурге, форма для дворников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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