Жители Петербурга могут выбрать новую форму для дворников

На выбор предлагают пять комплектов.

Петербуржцы смогут выбрать одежду для дворников. Варианты уже представили в официальной группе правительства города.

На выбор предлагают пять комплектов. На официальной странице правительства Петербурга в соцсети "ВКонтакте" жители Северной столицы могут проголосовать за понравившийся им вариант спецодежды. Итоги голосования станут известны 23 ноября.

Дворникам предстоит этой зимой убирать город в любую погоду. Сейчас для них улучшают условия труда. Так, им пообещали повысить зарплату.

Ранее на Piter.tv: к 1 июля завершат переход на новую систему уборки снега.

Фото: Piter.tv