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К 1 июля завершат переход на новую систему уборки снега
Сегодня, 20:49
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К 1 июля завершат переход на новую систему уборки снега

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Подрядные организации продолжат убирать внутридомовые территории до полного перехода на новую систему. Их уже проверили на способность выполнить эту работу.

К 1 июля следующего года завершат переход на новую систему уборки внутридомовых территорий от снега в Петербурге. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Повелий в соцсети "Вконтакте". 

По словам Повелия, все внутриквартальные территории Петербурга будут обслуживаться районными жилищными агентствами к 1 июля.

Он добавил, что подрядные организации продолжат убирать внутридомовые территории до полного перехода на новую систему. Их уже проверили на способность выполнить эту работу.

Ранее в центре Петербурга дворники тренировались убирать невидимый снег. Работы по уборке снега проводят разные организации. Так, за сброс снега с кровель и уборку дворов отвечают управляющие организации и жилищные агентства, а за уборку городских улиц – специализированные дорожные предприятия комитета по благоустройству. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: переход на новую систему, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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