К 1 июля завершат переход на новую систему уборки снега

Подрядные организации продолжат убирать внутридомовые территории до полного перехода на новую систему. Их уже проверили на способность выполнить эту работу.

К 1 июля следующего года завершат переход на новую систему уборки внутридомовых территорий от снега в Петербурге. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Повелий в соцсети "Вконтакте".

По словам Повелия, все внутриквартальные территории Петербурга будут обслуживаться районными жилищными агентствами к 1 июля.

Он добавил, что подрядные организации продолжат убирать внутридомовые территории до полного перехода на новую систему. Их уже проверили на способность выполнить эту работу.

Ранее в центре Петербурга дворники тренировались убирать невидимый снег. Работы по уборке снега проводят разные организации. Так, за сброс снега с кровель и уборку дворов отвечают управляющие организации и жилищные агентства, а за уборку городских улиц – специализированные дорожные предприятия комитета по благоустройству.

Фото: Piter.tv

