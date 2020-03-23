  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Сегодня, 14:53
176
lizapoluda
Код вставки плеера

Жители Мурино стоят в очереди за тестом на коронавирус

0 0

Возможности провериться ожидают 30 человек.

Передвижная амбулатория для сдачи анализов на CONVID-19 в Мурино собрала целую очередь из местных жителей. Эту информацию опубликовало сообщество Mash | Мэш на Мойке во "ВКонтакте". 

Примерно 30 человек плотненько стоят к машине Токсовской больницы. Кто-то в маске и с симптомами ОРВИ, но много кто и без, пришли провериться просто так

– сообщается в посте

Мобильные пункты, в которых можно сдать мазки на выявление коронавируса, появились в Ленобласти еще в минувшую пятницу. Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы на карантине жалуются на проблемы с интернетом.

Видео: Mash | Мэш на Мойке / https://vk.com/mash.moyka

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии