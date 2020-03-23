Жители Мурино стоят в очереди за тестом на коронавирус

Передвижная амбулатория для сдачи анализов на CONVID-19 в Мурино собрала целую очередь из местных жителей. Эту информацию опубликовало сообщество Mash | Мэш на Мойке во "ВКонтакте".
Примерно 30 человек плотненько стоят к машине Токсовской больницы. Кто-то в маске и с симптомами ОРВИ, но много кто и без, пришли провериться просто так
– сообщается в посте
Мобильные пункты, в которых можно сдать мазки на выявление коронавируса, появились в Ленобласти еще в минувшую пятницу. Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы на карантине жалуются на проблемы с интернетом.
Видео: Mash | Мэш на Мойке / https://vk.com/mash.moyka
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