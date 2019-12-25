Петербуржцы на карантине жалуются на проблемы с интернетом

Петербуржцы пожаловались в социальных сетях на перебои в работе одного из крупнейших городских интернет провайдеров "Дом.ру". Представители компании уже подтвердили данный факт.
Перебои в работе интернета заметили жители нескольких районов города. Пользователям уже принесли извинения и пообещали в кратчайшие сроки устранить неполадки. По большей степени, проблема коснулась жителей Московского района.
Ранее петербуржцы жаловались на низкую скорость интернета. Многие предполагают, что это произошло из-за карантина, связанного с коронавирусом.
Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса.
Фото: pixabay
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