Петербуржцы на карантине жалуются на проблемы с интернетом

Перебои в работе интернета заметили жители нескольких районов города.

Петербуржцы пожаловались в социальных сетях на перебои в работе одного из крупнейших городских интернет провайдеров "Дом.ру". Представители компании уже подтвердили данный факт.

Перебои в работе интернета заметили жители нескольких районов города. Пользователям уже принесли извинения и пообещали в кратчайшие сроки устранить неполадки. По большей степени, проблема коснулась жителей Московского района.

Ранее петербуржцы жаловались на низкую скорость интернета. Многие предполагают, что это произошло из-за карантина, связанного с коронавирусом.

Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса.

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