Жители Мурино направили обращение в Минстрой по поводу отсутствия социальной инфраструктуры

Министерство строительства стало следующей инстанцией, где жители Мурино надеются получить помощь в решении городских проблем - обращение на прямую линию президента не помогло.

Жители города Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области, одного из крупнейших пригородов Санкт-Петербурга, направили коллективное обращение в Министерство строительства с просьбой помочь в решении ключевых проблем населенного пункта, появивишихся с начала строительства первых ЖК в Мурино в 2014 году и только сильнее обострявшихся со временем.

В тексте письма, адресованного министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Файзуллину и его заместителю Стасишину Никите, перечисляются ключевые проблемы, долгие годы игнорируемые властями Ленобласти: отсутствие больницы, огромные очереди в детские сады и озеленение города.



По одним только официальным данным, в Мурино проживают около 80 000 человек, хотя в одном лишь западном Мурино численность населения фактически близка к 140 000. При этом поликлиника, проект которой еще даже не согласован, рассчитана на 600 посещений в смену.

В этом самом большом городе Ленобласти не предусмотрена больница и фактически отсутствует озеленение, к которому не питают интереса застройщики. Детские сады встроенного формата не выкупаются властями и превращаются в лучшем случае в магазины. Губернатор и власти Ленинградской области не предпринимают существенных усилий для решения этих вопросов, лишь время от времени демонстративно участвуя в имиджевых событиях наподобие открытия "Почты", но инфраструктура все сильнее отстает от темпов застройки.

Некоторые жители Мурино отметили, что долгие годы сообщают об этих проблемах в различные инстанции, включая прямую линию с президентом, но никаких ответов не получают. Кроме письма в Минстрой РФ, это же обращение планируется направить в Государственную Думу.

Фото: ВКонтакте/Инфраструктура Западного Мурино