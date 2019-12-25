В Мурино открылось новое почтовое отделение

После торжественного открытия отделения почты нового формата в Мурино местные жители стали жаловаться на неудобный график работы и очереди прежнего формата.

В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области состоялось торжественное открытие отделения "Почты России" на проспекте Авиаторов, 17. В церемонии приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и директор Северо-Западного макрорегиона "Почты России" Дмитрий Серебренников: глава региона и руководитель компании отметили, что свежеоткрывшееся отделение нового формата сможет обслужить более 50 тысяч человек и в ближайшее время откроются еще несколько отделений, а сотрудников в отделении на проспекте Авиаторов хватит на всех посетителей - даже при большом потоке.

Уже 16 июня в соцсетях стали появляться первые отзывы о работе отделения: люди жаловались на крайне неудобный для спального района график работы с 10 до 19, огромные очереди и наполовину исписанную книгу жалоб и предложений.

Проблема социальной инфраструктуры является одной из наиболее острых в пригороде Санкт-Петербурга - особенно в районах массовой застройки наподобие Мурино или Кудрово. При существующей перенаселенности в этих примыкающих к Петербургу городах крайне плохая транспортная доступность, нехватка медицинских учреждений, детских садов, отделений полиции и низкое качество благоустройства территории.

Недавно Мурино стал вторым городом Ленобласти по численности населения.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и сообщество "Инфраструктура Западного Мурино" в соцсети ВКонтакте