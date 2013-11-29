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Мурино стал вторым городом Ленобласти по численности населения
Сегодня, 11:53
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smirenny

Мурино стал вторым городом Ленобласти по численности населения

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Город обогнал Всеволожск по этому показателю.

Вторым городом в Ленинградской области по числу населения официально стал Мурино, передает ЛенТВ24. 

Город обогнал Всеволожск: на январь текущего года там зарегистрированы 79 125 человек, из которых в Мурино живут 78 184 человека, в деревне Лаврики – 941 человек.

Лидирует среди населенных пунктов региона Всеволожский район: рост показывают Янино, Бугры и Кудрово. Однако самым населенным пунктом является Гатчина – там официально зарегистрировано около 90 тысяч жителей.

Ранее мы писали, что кубок по ралли-кроссу стартовал на "Игоре Драйв".

Фото: Piter.TV

Теги: мурино, число населения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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