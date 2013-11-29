Мурино стал вторым городом Ленобласти по численности населения

Город обогнал Всеволожск по этому показателю.

Вторым городом в Ленинградской области по числу населения официально стал Мурино, передает ЛенТВ24.

Город обогнал Всеволожск: на январь текущего года там зарегистрированы 79 125 человек, из которых в Мурино живут 78 184 человека, в деревне Лаврики – 941 человек.

Лидирует среди населенных пунктов региона Всеволожский район: рост показывают Янино, Бугры и Кудрово. Однако самым населенным пунктом является Гатчина – там официально зарегистрировано около 90 тысяч жителей.

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Фото: Piter.TV