Кубок по ралли-кроссу стартовал на "Игоре Драйв"

"Игора Драйв" впервые принимает Кубок Петербурга по ралли-кроссу.

Первый этап Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу завершился в на автодроме "Игора Драйв", который принимал соревнования такого уровня впервые.

Этап стартовал в субботу, 1 мая, и завершился в воскресенье, 2 мая. В первый гоночный день за руль сели 20 участников, которые боролись за очки для личного и командного счета.

Автомобили стартуют с одного ряда и уже в первом и втором повороте очень интересная спортивная борьба проходит руководитель гонки, председатель комитета по кроссу и ралли-кроссу российской автомобильной федерации Алексей Филимонов.

Самым молодым участникам заезда исполнилось всего 9 лет. Для них подготовлен класс мини: машины-багги с мотоциклетными двигателями.

Вход на мероприятие был свободный.

Для Петербурга и области "Игора Драйв" – уникальный трек.

Ранее мы писали, что молодой гонщик из Петербурга рассказал, как пришел к победам в Российской серии кольцевых гонок.

Фото: instagram.com/igora.drive