Фестиваль Garage Fest 2024

Второй день фестиваля Garage Fest 2024 пройдет 28 июля в спортивно-развлекательном центре "Игора Драйв". Мероприятие стартует в 10:00. Возрастных ограничений нет.

Фестиваль объединит музыку, автомобильный спорт, дрифт, кольцевые гонки, студенческие соревнования и выставку классических автомобилей.

В воскресенье, 28 июля, дадут концерт HammAli & Navai. Развлекательная программа будет состоять из выставки классических автомобилей от проекта "Автокультура", лекций и дискуссий об автомобилях, их истории, современности и перспективах. В этом празднике под открытым небом занятие по душе себе найдут и взрослые, и дети.

Фото: rosgonki.ru