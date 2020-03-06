Фестиваль Garage Fest 2024

Фестиваль объединит музыку, автомобильный спорт, дрифт, кольцевые гонки, студенческие соревнования и выставку классических автомобилей.
В воскресенье, 28 июля, дадут концерт HammAli & Navai. Развлекательная программа будет состоять из выставки классических автомобилей от проекта "Автокультура", лекций и дискуссий об автомобилях, их истории, современности и перспективах. В этом празднике под открытым небом занятие по душе себе найдут и взрослые, и дети.
Фото: rosgonki.ru
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