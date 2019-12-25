В Василеостровском районе построят 5 школ и 9 детсадов к 2030 году

Также построят одну поликлинику на 800 посещений в смену.

В Василеостровском районе Петербурга планируется увеличить количество объектов социальной инфраструктуры. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил глава администрации района Эдуард Ильин во время прямого эфира Центра управления регионом.

Так, до 2030 года на намыве появятся 15 объектов социальной инфраструктуры. Среди них пять школ на 3 385 мест, девять детсадов на 1 265 мест и одна поликлиника на 800 посещений в смену.

Кроме этого, по словам Ильина, в текущем году отремонтируют три внутридворовые спортплощадки, завершат строительство крытого катка и откроют скейт-парк.

Ранее мы писали, что подрядчик пообещал достроить "СКА Арену" в 2022 году.

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