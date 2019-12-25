Подрядчик пообещал достроить "СКА Арену" в 2022 году

Работа продолжается, несмотря на санкции.

Строительство "СКА Арена" завершится, несмотря на тяжелую ситуацию. Об этом в интервью журналу "Вестник государственной экспертизы" заявил гендиректор ООО "СФЕРА" Владимир Лавленцев.

Работы идут по графику, в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. На стройке работают 2,5 тысячи человек. Строительство должно завершиться в 2022 году.

Общая площадь ледовой арены составит около 190 тысяч квадратных метров. На ней будут проводиться не только соревнования по хоккею, но и по другим видам спорта. Кроме того, можно будет проводить концерты на аудиторию до 23 тысяч человек. Помимо стадиона будет проведено благоустройство: появится тематический парк.

Строительство арены началось в рамках подготовки к Чемпионату миру по хоккею в 2023 году. Международное мероприятие пока не отменялось.

Фото: администрация Петербурга