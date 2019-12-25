Согласование проекта поликлиники в Мурино перенесено из-за пересмотра сметы

Строительство поликлиники в Мурино, которой жители ждут восемь лет, вновь откладывается.

Обсуждение проекта строительства поликлиники в городе Мурино откладывается на август, сообщает пресс-служба строительного комитета Ленинградской области. В случае быстрого согласования в августе же будет объявлен конкурс на строительство. Причиной переноса согласования называется подорожание строительных материалов, из-за чего смета подверглась существенному пересчету.

Появления поликлиники в одном из самых неблагоустроенных с точки зрения социальной инфраструктуры пригородов Петербурга местные жители ожидают уже восемь лет. По последним данным, поликлиника должна появиться в западном Мурино на Ручьевском проспекте и сможет принять до 440 взрослых посетителей и до 160 детей в смену. Работать в ней смогут около 400 специалистов различных профилей. Проект поликлиники создан ООО "Профистрой Северо-Запад".

Согласно Росстату, в течение июня 2021-го цена на стройматериалы поднялась на 6,75%, а с начала года примерно на 20%. В социальных сетях жители предположили, что из-за роста цен на стройматериалы поликлиника может и вовсе никогда не появиться, и предложили властям региона искать спонсоров.



Ранее эксперты отметили, что в Ленобласти отмечен рост жилищного строительства и нехватка детских садов и школ.

Фото: ВКонтакте/Инфраструктура Западного Мурино