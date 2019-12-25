В Ленобласти отмечен рост жилищного строительства и нехватка детских садов и школ

План Минстроя на 2021 год выполнен в Ленинградской области на 77,8%.

В 2021 году в Ленинградской области, согласно плану Министерства строительства, должно быть введено 2,27 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, сообщает пресс-служба правительства региона. Из них к 1 июля уже сдано 1,76 миллиона - то есть, 77,8% от плана. Большая часть введенных объектов, площадью в 1,2 миллиона квадратных метров, относятся к объектам индивидуального жилищного строительства, частным коттеджам, домам и дачам. На следующий год планируется повысить объем вводимого жилья до 3,1 миллиона квадратных метров.

При этом власти отмечают необходимость параллельного развития социальной и инженерной инфраструктуры. По словам зампредседателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, главная задача - "не метры, а синхронизация ввода жилья с соцобьектами". Власти региона заверили, что план по "социалке" также будет выполнен - пресс-служба сообщает о 12 детских садах на 1175 мест и 3 школах на 2825 мест, которые должны быть сданы в эксплуатацию в ближайшее время, - однако вопрос обеспеченности населенных пунктов, новых ЖК, районов и кварталов социальной инфраструктурой по-прежнему остается очень острым, равно как и проблема с изношенной, не справляющейся с нагрузкой системой водоснабжения и прочими жилищно-коммунальными сетями.

Только за нынешнее лето отключали воду из-за истощения резервуаров и огромной нагрузки на систему водоснабжения в нескольких населенных пунктах различных районов области, а жалобы на нехватку мест в детских садах и школах регулярно звучат на прямой линии губернатора Александра Дрозденко.

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