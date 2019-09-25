В нескольких населенных пунктах Тосненского района истощились запасы воды

Тосненский филиал "Ленинградских областных коммунальных систем" предупредил жителей Ульяновки, Никольского и частный сектор в Красном Бору об отключении водоснабжения с 23 часов 12 июля до 5 утра 13 июля. Это связано с истощением запасов воды в резервуарах.
При достижении критических отметок оборудование для подачи воды останавливается, чтобы не работать "всухую". Генеральный директор АО "ЛОКС" Василий Медведев выразил уверенность, что к пяти утра вода должна вернуться в систему и начнет поступать в дома.
В это время воду в поселки доставляют в цистернах.
Жители Никольского в соцсетях шутят по поводу отсутствующей воды и ждут окончания строительства обещанного водовода.
Ранее глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков напрямую обратился к ленинградцам в связи с перебоями в водоснабжении, попросив их не пользоваться питьевой водой для сельскохозяйственных нужд и заботиться друг о друге.
Фото: ВКонтакте/Никольское.NET
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