В нескольких населенных пунктах Тосненского района истощились запасы воды

Водоснабжение Никольского, Ульяновки и Красного Бора приостановлено до утра 13 июля.

Тосненский филиал "Ленинградских областных коммунальных систем" предупредил жителей Ульяновки, Никольского и частный сектор в Красном Бору об отключении водоснабжения с 23 часов 12 июля до 5 утра 13 июля. Это связано с истощением запасов воды в резервуарах.

При достижении критических отметок оборудование для подачи воды останавливается, чтобы не работать "всухую". Генеральный директор АО "ЛОКС" Василий Медведев выразил уверенность, что к пяти утра вода должна вернуться в систему и начнет поступать в дома.

В это время воду в поселки доставляют в цистернах.

Жители Никольского в соцсетях шутят по поводу отсутствующей воды и ждут окончания строительства обещанного водовода.

Ранее глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков напрямую обратился к ленинградцам в связи с перебоями в водоснабжении, попросив их не пользоваться питьевой водой для сельскохозяйственных нужд и заботиться друг о друге.

Фото: ВКонтакте/Никольское.NET