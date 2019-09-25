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В нескольких населенных пунктах Тосненского района истощились запасы воды
Вчера, 23:43
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В нескольких населенных пунктах Тосненского района истощились запасы воды

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Водоснабжение Никольского, Ульяновки и Красного Бора приостановлено до утра 13 июля.

Тосненский филиал "Ленинградских областных коммунальных систем" предупредил жителей Ульяновки, Никольского и частный сектор в Красном Бору об отключении водоснабжения с 23 часов 12 июля до 5 утра 13 июля. Это связано с истощением запасов воды в резервуарах. 

При достижении критических отметок оборудование для подачи воды останавливается, чтобы не работать "всухую". Генеральный директор АО "ЛОКС" Василий Медведев выразил уверенность, что к пяти утра вода должна вернуться в систему и начнет поступать в дома. 

В это время воду в поселки доставляют в цистернах. 

Жители Никольского в соцсетях шутят по поводу отсутствующей воды и ждут окончания строительства обещанного водовода. 

Ранее глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков напрямую обратился к ленинградцам в связи с перебоями в водоснабжении, попросив их не пользоваться питьевой водой для сельскохозяйственных нужд и заботиться друг о друге. 

Фото: ВКонтакте/Никольское.NET 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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