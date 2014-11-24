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Система водоснабжения в Тосненском районе на грани аварийного отключения
Вчера, 17:29
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Система водоснабжения в Тосненском районе на грани аварийного отключения

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Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти попросил жителей области, страдающих от нехватки воды, экономить на поливе огородов и заботиться друг о друге.

В Ленинградской области продолжаются отключения от системы водоснабжения в некоторых районах и населенных пунктах и подача воды по графику. Это связывается с истощением запасов в водохранилищах из-за продолжительной жаркой погоды и увеличившихся объемов потребления воды. 

Власти Ленобласти продолжают видеть в скудеющих водных запасах вину самих жителей, которых они обвиняют в использовании питьевой воды для полива своих огородов. Глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков напрямую обратился к ленинградцам, попросив их не пользоваться питьевой водой для сельскохозяйственных нужд и заботиться друг о друге. 

В публикации, посвященной экономии воды, в соцсети ВКонтакте администрация Ленобласти упомянула лишь три населенных пункта, которых коснулась проблема нехватки воды, но в комментариях к жителям Никольского, Ульяновки и Красного Бора присоединились и другие: из Ям-Ижоры, Колтушей. Властям попеняли на раздачу разрешений на застройку без предварительной организации бесперебойного водоснабжения. 

Ранее чиновники обещали создать систему для обработки жалоб на подачу воды в Ленобласти. 

Фото: Pixabay

Теги: аварийное отключение, александр тимков, водоснабжение, красный бор, нехватка воды, никольское, тосненский район, ульяновка, ям-ижора
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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