Центр управления регионом соберет жалобы на перебои с водоснабжением в Ленобласти

В правительстве Ленобласти прошло совещание по организации бесперебойного водоснабжения в регионе.

По поручению губернатора Ленинградской области в правительстве региона прошло совещание, посвященное созданию и налаживанию системы бесперебойной подачи воды во все населенные пункты области. На встрече присутствовали представители Комитета по ЖКХ и Леноблводоканала, а провел совещание зампредседателя правительства Ленобласти Роман Марков.

Поводом для организации мероприятия стали участившиеся жалобы на внеплановое отключение и перекрытие водоснабжения, снижение качества воды и ослабление напора. В категорию "водоснабжение" и "водоотведение" Центр управления регионом поместил 637 жалоб от ленинградцев только за последнюю неделю. С заявлением об отсутствии холодного водоснабжения в деревне Староселье к президенту страны обратилась местная жительница во время последней "прямой линии".

На совещании собравшиеся приняли решение выработать комплекс мер для организации бесперебойного водоснабжения: для этого в первую очередь ЦУР будет фиксировать и группировать соответствующие обращения граждан по территориальному признаку, определяя систему "горячих точек"; далее основываясь на системном представлении о проблемных районах и населенных пунктах, будет вырабатываться техническое и юридическое решение - изменение областных правовых актов, регулирующих эту сферу.

Ранее в разгар жарких дней в Агалатовском поселении воду начали отключать из-за дефицита.

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