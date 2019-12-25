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Центр управления регионом соберет жалобы на перебои с водоснабжением в Ленобласти
Сегодня, 15:25
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Центр управления регионом соберет жалобы на перебои с водоснабжением в Ленобласти

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В правительстве Ленобласти прошло совещание по организации бесперебойного водоснабжения в регионе.

По поручению губернатора Ленинградской области в правительстве региона прошло совещание, посвященное созданию и налаживанию системы бесперебойной подачи воды во все населенные пункты области. На встрече присутствовали представители Комитета по ЖКХ и Леноблводоканала, а провел совещание зампредседателя правительства Ленобласти Роман Марков. 

Поводом для организации мероприятия стали участившиеся жалобы на внеплановое отключение и перекрытие водоснабжения, снижение качества воды и ослабление напора. В категорию "водоснабжение" и "водоотведение" Центр управления регионом поместил 637 жалоб от ленинградцев только за последнюю неделю. С заявлением об отсутствии холодного водоснабжения в деревне Староселье к президенту страны обратилась местная жительница во время последней "прямой линии". 

На совещании собравшиеся приняли решение выработать комплекс мер для организации бесперебойного водоснабжения: для этого в первую очередь ЦУР будет фиксировать и группировать соответствующие обращения граждан по территориальному признаку, определяя систему "горячих точек"; далее основываясь на системном представлении о проблемных районах и населенных пунктах, будет вырабатываться техническое и юридическое решение - изменение областных правовых актов, регулирующих эту сферу. 

Ранее в разгар жарких дней в Агалатовском поселении воду начали отключать из-за дефицита

Фото: Pixabay

Теги: дрозденко, жалобы на отключение воды, жкх, ленобласть, леноблводоканал, подача воды, проблемы с водой, роман марков, центр управления регионом, цур ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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устинов дима
Сегодня 16:52

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