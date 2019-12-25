В разгар жарких дней в Агалатовском поселении воду начали отключать из-за дефицита

Нескольким сотням жителей Агалатовского сельского поселения воду стали включать по графику.

23 июня в нескольких деревнях и садоводствах Агалатовского поселения в дома перестала поступать вода. 24 июня она совсем исчезла в садоводстве Любовино, начала периодически иссякать в кранах частного сектора деревни Вартемяги и деревни Колясово и была отключена в Касимово и Агалатово вплоть до наполнения бассейнов.

Аварийное отключение произошло из-за ограниченной проектной мощности станций водоподготовки и возникшего перерасхода потребляемого ресурса. Водоразбор вырос с 1200 кубометров в сутки до 2500, и скважина попросту не справляется с таким объемом. Это произошло в пиковый момент установившейся аномально жаркой погоды, но по словам представителей местной администрации, жители используют воду не только для питья, а еще и для полива грядок, газонов и наполнения бассейнов.

В случае нехватки питьевой воды власти обещают организовать ее доставку в цистернах.

Ранее в садоводствах Кировского района пропала вода из-за отключения электроэнергии.

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