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В разгар жарких дней в Агалатовском поселении воду начали отключать из-за дефицита
Сегодня, 22:11
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В разгар жарких дней в Агалатовском поселении воду начали отключать из-за дефицита

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Нескольким сотням жителей Агалатовского сельского поселения воду стали включать по графику.

23 июня в нескольких деревнях и садоводствах Агалатовского поселения в дома перестала поступать вода. 24 июня она совсем исчезла в садоводстве Любовино, начала периодически иссякать в кранах частного сектора деревни Вартемяги и деревни Колясово и была отключена в Касимово и Агалатово вплоть до наполнения бассейнов. 

Аварийное отключение произошло из-за ограниченной проектной мощности станций водоподготовки и возникшего перерасхода потребляемого ресурса. Водоразбор вырос с 1200 кубометров в сутки до 2500, и скважина попросту не справляется с таким объемом. Это произошло в пиковый момент установившейся аномально жаркой погоды, но по словам представителей местной администрации, жители используют воду не только для питья, а еще и для полива грядок, газонов и наполнения бассейнов. 

В случае нехватки питьевой воды власти обещают организовать ее доставку в цистернах. 

Ранее в садоводствах Кировского района пропала вода из-за отключения электроэнергии

Фото: Pixabay

 

Теги: агалатово, агалатовское сельское поселение, аномальная жара 2021, вартемяги, всеволожский район, дефицит воды, касимово, колясово, ленобласть, перерасход воды
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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