На линии электропередачи в Кировском районе загорелась и упала опора

Без электричества из-за аварии на ЛЭП остались жители двух крупных садоводств возле Мги.

23 июня примерно в час дня на высоковольтной линии возле поселка Мга Кировского района загорелась и упала опора. Возгорание и падение опоры привело к обрыву проводов, и около пятисот домов и участков близлежащих садоводств, "Силикатчик" и "Полимер" остались без электроэнергии. Отдыхающие и проживающие на дачах люди остались без воды, продуктов и кондиционеров.

Обслуживающий сети Павловский завод сначала сообщил о поиске подрядчика для проведения срочного ремонта и восстановления подачи электроэнергии к концу недели, ориентировочно к воскресенью, однако позже руководители ремонтной службы допустили, что последствия аварии удастся ликвидировать быстрее, и в пятницу электричество может уже вернуться в оба СНТ.

Причина возгорания не называется, однако в связи с установившейся жаркой погодой МЧС повысило до максимума класс пожароопасности в Ленинградской области и допустило учащение аварий на линиях электропередачи.

23 июня из-за пожара на подстанции "Ручьи" остались без электричества жители Мурино и северных районов Санкт-Петербурга.

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