Губернатор Ленобласти провел регулярную прямую линию

Состоялся часовой сеанс телефонного общения главы региона с жителями области.

7 июня состоялось общение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с гражданами региона, которое проходит регулярно в формате прямой телефонной линии каждый первый и третий понедельник месяца с 16.00 до 17.00.

На этот раз к руководителю Ленобласти обратилась жительница Сертолово, потерявшая при пожаре квартиру и до сих пор получившая от местной администрации лишь 20 000 рублей, житель поселка Новоселье Ломоносовского района, который пожаловался на проблемы с детскими садами и школами, которых в населенном пункте недостаточно и в которых отказывают в устройстве ребенка, жительница Соснового Бора, обеспокоенная поиском места для дома счастливой семьи "Ладушки", помогающего молодым мамам, но не имеющего договора об аренде на долгий срок, жительница Гатчины, которая уже три месяца не может попасть на прием к кардиологу в поликлинику из-за отсутствия специалистов и электронной записи.

Еще одной традиционной жалобы, помимо ЖКХ, учреждений здравоохранения и образования, удостоилось транспортное сообщение: жители Гатчины рассказали о маршрутном автобусе №529 Гатчина - Павловск, которого приходится дожидаться по полтора часа.

Житель поселка Рахья Всеволожского района пожаловался на центральное водоснабжение, которое, по его словам, летом проседает, хотя зимой и осенью проблем с водой нет. Жительница Всеволожска посетовала на то, что сын-студент не может получить льготы на проезд в общественном транспорте, курсирующем между областью и столицей региона.

Губернатор раздал поручения по решению проблемных ситуаций администрациям муниципальных районов и оставил контроль за исполнением за органами местного самоуправления.