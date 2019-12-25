В Выборгском районе построят детсад на 280 мест

Детсад появится в ЖК "Северная долина".

В Выборгском районе в ЖК "Северная долина" начали строить детский сад на 280 мест. Строительством занялась компания "Главстрой Санкт-Петербург". Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2023 года.

В трехэтажном здании общей площадью 5 991 м² будут размещены 12 возрастных групп: 4 групп для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 8 групп для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Для каждой предусмотрена отдельная групповая ячейка, включающая игровую и буфетную зоны, спальню, раздевалку и гигиенические комнаты.

Также будут предусмотрены зона с бассейном, залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда. На первом этаже разместят пищеблок, медицинский и прививочный кабинет. Во дворе расположат игровые площадки с теневыми навесами и игровыми элементами.

Фото: пресс-служба "Главстрой Санкт-Петербург"