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Жители Мариуполя рассказали о преступлениях ВСУ и националистов в городе

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Очевидцы обвинили ВСУ и нацбаты в расстрелах мирных граждан.

Российское министерство по обороне распространило видеокадры, на которых жители украинского города Мариуполя рассказали журналистам о бесчинствах местных солдат ВСУ и представителей националистических батальонов. По данным очевидцев, военнослужащие использовали для своего прикрытия детские сады, школы, госпитали. Они также препятствовали выходу мирного населения с опасной территории по установленным гуманитарным коридорам, работу которых обеспечивала российская сторона. 

Они постоянно перебегали из дома в дом, меняли позицию…Девочка у нас была молодая, ездила на самокате. Просто так взяли и выстрелили в спину, и она упала. Нам говорят - несите в больницу. А куда уже ее нести. Умерла.

местная жительница

Очевидцы рассказали, что снайперы "Азова" расстреливали мирных жителей.

"Азов" - запрещенное на территории РФ террористическое, экстремистское, радикальное и националистическое движение Украины.

Телеканал "360" опубликовал историю спасения семьи из Мариуполя.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, мариуполь, минобороны, нацбаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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