Очевидцы обвинили ВСУ и нацбаты в расстрелах мирных граждан.

Российское министерство по обороне распространило видеокадры, на которых жители украинского города Мариуполя рассказали журналистам о бесчинствах местных солдат ВСУ и представителей националистических батальонов. По данным очевидцев, военнослужащие использовали для своего прикрытия детские сады, школы, госпитали. Они также препятствовали выходу мирного населения с опасной территории по установленным гуманитарным коридорам, работу которых обеспечивала российская сторона.

Они постоянно перебегали из дома в дом, меняли позицию…Девочка у нас была молодая, ездила на самокате. Просто так взяли и выстрелили в спину, и она упала. Нам говорят - несите в больницу. А куда уже ее нести. Умерла. местная жительница

Очевидцы рассказали, что снайперы "Азова" расстреливали мирных жителей.

"Азов" - запрещенное на территории РФ террористическое, экстремистское, радикальное и националистическое движение Украины.

Телеканал "360" опубликовал историю спасения семьи из Мариуполя.

Фото и видео: Минобороны России