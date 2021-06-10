Телеканал "360" опубликовал историю спасения семьи из Мариуполя

«Выезжаете — будем стрелять». История спасения семьи из Мариуполя.

Журналисты телеканала "360" рассказали о жителе Донбасса, которому удалось вывезти свою семью, включая жену и детей, с территории украинского города во время проведения специальной военной операции России. Он рассказали прессе о том, что из населенного пункта горожан не выпускали местные национальные батальоны и военнослужащие. Они угрожали стрелять в спину уезжающим людям.

Все бомбоубежища были битком набиты. Чтобы выехать из города, надо было дождаться ночи, но с каждым часом продолжать искать нормальное укрытие становилось все опасней, а я, конечно, должен был вернуться живым. воспоминания очевидца

Житель Мариуполя отметил, что его дочкам 6 и 11 лет. За время нахождения в убежище девочки научились "атрофировать эмоции" и молчать. Украинец заметил, что дети перестали остро реагировать на увиденные на улицах трупы, а также оторванные части чел и звук взрывов.

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