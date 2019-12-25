Генштаб США: вероятность конфликта между державами растет

Генерал Марк Милли считает Россию "острой угрозой", а Китай - геостратегическим вызовом для США.

Вероятность конфликта между крупными мировыми державами растет. Соответствующее заявление перед американскими законодателями сделал официальный представитель Генерального штаба США, председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Генерал выступил на бюджетных слушаниях в Палате представителей Конгресса. Он назвал Россию и Китай глобальными противниками, так как каждая страна обладает серьезным военным потенциалом, а власти стремятся коренным образом и фундаментально изменить существующий миропорядок.

Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается…Китай намерен стать равным США в военном плане к 2035 году, чтобы захватить Тайвань к 2027 году. Марк Милли, генерал США

Милли объяснил коллегам, что главным "геостратегическим вызовом" для США в долгосрочной перспективе остается Китай. Представитель Пентагона подчеркнул, что Пекин продолжает развивать силовой потенциал по многим направлениям, а также ежедневно работает над вопросом о сокращении технологического разрыва с американской стороной. Генерал подчеркнул, что Китай намерен предпринять меры для ослабления США и международных союзников, которые поддерживают Украину в конфликте с РФ.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News