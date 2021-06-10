ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине

В Минобороны показали кадры выполнения задачи.

Вооруженные силы России уничтожили отечественными ракетами "Оникс" военные объекты на Украине. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Известно, что воздушный удар нанесен за счет залпа двух сверхзвуковых крылатых ракет, выпущенных из ракетного комплекса "Бастион" в рамках специальной военной операции. На размещенных в социальных сетях кадрах видно как в небольшим временным промежутком демонстрируется последовательная ликвидация мишеней противника.

Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины. пресс-служба Минобороны России

На видеокадрах российские ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте боеголовки резко разворачиваются и улетают в даль. Снаряды быстро набирают необходимую скорость.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине еще пяти баз хранения ГСМ.

Фото и видео: Минобороны России