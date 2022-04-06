Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине еще пяти баз хранения ГСМ

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации 24 военных объектов на Украине.

В российском министерстве по обороне сообщили об уничтожении на Украине еще пяти баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 6 апреля поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что задание выполнялось высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.

Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт объяснил прессе, что с пяти баз ГСМ осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе. Противовоздушная оборона России за ночь ликвидировала

четыре украинских беспилотника в районе Бердянска, Чернобаевки, Горняка и Уванского. А оперативно-тактическая авиация и ракетные войска уничтожили еще 24 военных объекта.

Минобороны РФ заявило, что в районе Мариуполя сбили два вертолета для эвакуации нацбата.

Фото и видео: Минобороны России