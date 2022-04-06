Минобороны РФ заявило, что в районе Мариуполя сбили два вертолета для эвакуации "Азова"

Российское министерство по обороны заявило, что в районе украинского города Мариуполя Вооруженные силы РФ сбили два вертолета Ми-8, отправленные для эвакуации командования местного национального батальона "Азов". Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках вечернего регулярного брифинга от 5 марта официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил пресае, что воздушные борта пытались прорваться к населенному пункту со стороны моря. В результате суда противника были сбыты переносными зенитными ракетными комплексами.
Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что около шести часов утра пятого апреля Россия в очередной раз предложила украинским военнослужащим сложить оружие, а также безопасно выйти по согласованному маршруту. Конашенков подчеркнул, что подобные инициативы регулярно игнорируются киевским режимом.
ВС РФ уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск.
"Азов" - экстремистская, террористическая, радикальная и националистическая организация, зпрещенная на территории РФ.
Фото и видео: Минобороны России
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