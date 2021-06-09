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ВС РФ уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск

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Игорь Конашенков рассказал о работе Минобороны в рамках спецоперации за 4 апреля.

Российские вооруженные силы уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск. Об этом журналистам во время регулярного утреннего брифинга от 5 апреля сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что операция выполнялась высокоточным оружием воздушного базирования.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, топливо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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