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МО РФ: ВСУ снимают постановочные ролики о насилии ВС РФ над мирными жителями на Украине

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Игорь Конашенков оценил съемки ВСУ в Сумах, Конотопе и Мощуне.

В российском министерстве по обороне сообщили о том, что Вооруженные силы Украины снимают постановочные ролики о насилии ВС РФ над мирными жителями. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 5 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Эксперт рассказал о проведении на территории Киевской области миссии, направленной на дискредитацию РФ. В ней могли участвовать сотрудники 72-го украинского главного центра психологических операций. Генерал-майор РФ уточнил, что кадры с постановочным видео распространились в западной прессе и в социальных сетях. По мнению спикера, аналогичные съемки ведутся в Конотопе, Сумах и других городах.

Вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий ВС РФ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы и в других городах.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, конотоп, минобороны, мощун, постановочное видео, сумы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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