Игорь Конашенков оценил съемки ВСУ в Сумах, Конотопе и Мощуне.

В российском министерстве по обороне сообщили о том, что Вооруженные силы Украины снимают постановочные ролики о насилии ВС РФ над мирными жителями. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 5 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Эксперт рассказал о проведении на территории Киевской области миссии, направленной на дискредитацию РФ. В ней могли участвовать сотрудники 72-го украинского главного центра психологических операций. Генерал-майор РФ уточнил, что кадры с постановочным видео распространились в западной прессе и в социальных сетях. По мнению спикера, аналогичные съемки ведутся в Конотопе, Сумах и других городах.

Вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий ВС РФ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы и в других городах. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России