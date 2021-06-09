ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова

Вооруженные силы России уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около города Очакова. Объект также использовался противниками для размещения иностранных наемников. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 5 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Он объяснил прессе, что удары наносились высокоточным оружием морского базирования и большой дальности.
Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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