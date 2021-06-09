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ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова

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На военном объекте размещались наемники.

Вооруженные силы России уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около города Очакова. Объект также использовался противниками для размещения иностранных наемников. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 5 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Он объяснил прессе, что удары наносились высокоточным оружием морского базирования и большой дальности.

Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, наемники, очаков
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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