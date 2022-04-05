Солдат Борщ: ВСУ выдали гранатометы, но не показали, как пользоваться

Вооруженным силам Украины выдали гранатометы NLAW, но не показали, как пользоваться. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал украинский военнопленный по имени Александр Борщ. Молодой человек объяснил прессе, что в составе его роты находились также автоматы и пулеметы Калашникова, а также ручные противотанковые гранатометы.
NLAW раздавали, но как им пользоваться - не показывали. Потом его назад вернули, и все.
Александр Борщ, солдат ВСУ
Украинский солдат добавил, что родился в 1999 году и проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона ВСУ. Юноша пострадал под Харьковом во время битвы с российскими военнослужащими. Более суток он пролежал с ранениями ноги и спины в лесополосе. После этого молодого человека нашли представители РФ. Они помогли солдату, переправив в Россию. Там пациенту провели хирургическую операцию.
Издеваются над пленными только нацбаты, заявил украинский солдат.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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