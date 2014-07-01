Солдат ВСУ рассказал о том, как нацбаты относятся к российским военнопленным.

Издеваются над пленными российскими представителями только украинские национальные батальоны, а не представители Вооруженных сил. Соответствующее заявление сделал солдат ВСУ Александр Борщ в интервью для журналистов "РИА Новостей". Мужчина уточнил, что видел в интернете кадры с пытками по отношению к людям, которым простреливали ноги.

Да, видео видел, но к солдатам ВСУ это не относится, они так не поступают. Поступают так национальные батальоны вроде "Азова". Они совершают, получается, военное преступление. Александр Борщ, соодат ВСУ

Известно, что военный по фамилии Борщ родился в 1999 году. Молодой человек проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона ВСУ. Он стоял со своей ротой под Харьковом. Там солдаты вступили в бой с российскими войсками. В результате юношу ранили в спину и ногу, после чего он сутки пролежал в лесополосе. Спустя день его обнаружили российские военные и оказали пострадавшему первую помощь. Далее мужчину отправили в РФ, где прооперировали.

"Азов" - запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская, радикальная украинская и националистическая организация.

Минобороны опубликовало видео работы ЗРК "Тор", уничтожившего "Байрактар".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости