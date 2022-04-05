Минобороны опубликовало видео работы ЗРК "Тор", уничтожившего "Байрактар"

Глава расчета рассказал о выполнении миссии в рамках спецоперации РФ на Украине.

Российское министерство по обороны опубликовало видео работы зенитно-ракетного комплекса отечественного производства "Тор", который смог ликвидировать беспилотник турецкого изготовления "Байрактар".Об этом рассказал журналистам командир расчета ЗРК по имени Сергей.

Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых - перехваленный "Байрактар". Сергей, военнослужащий РФ

Напомним, что российская сторона начала проведение специальной военной операции на территории Украины утром 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин заявил о том, что Вооруженные силы поставили перед собой задачу помощь населению Донбасса, которые страдали на протяжении восьми лет от киевского режима. Также РФ планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

Председатель СКР поручил дать оценку провокации со стороны Украины об убийстве мирных жителей в Буче.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости