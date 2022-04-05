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Председатель СКР поручил дать оценку провокации со стороны Украины об убийстве мирных жителей в Буче

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Светлана Петренко рассказала о проведении мероприятий по расследованию преступления по статье 207.3 УК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать распространяющуюся по социальным сетям и медиа информацию, а также дать оценку провокации со стороны Украины об убийстве мирных жителей в Буче, Киевской области. Об этом журналистам на официальном YouTube-канале СК РФ рассказала представитель ведомства Светлана Петренко. 

А.И. Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ.

Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Чиновница заметила, что данные о якобы массовой гибели гражданского населения распространили сотрудники Минобороны Украины. Петренко уверена, что сделанные ролики имеют задачу по дискредитации российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Киев представил видео как доказательства массового уничтожения мирных жителей. В МО РФ ранее уточнили, что все опубликованные ролики на самом деле являются фейковыми. Они носят провокационный характер и не соответствуют действительности.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
 

Теги: буча, провокация, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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