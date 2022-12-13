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Жители Ломоносова обнаружили большое масляное пятно в Финском заливе
Сегодня, 20:55
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Жители Ломоносова обнаружили большое масляное пятно в Финском заливе

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Горожане попросили экологические службы обратить внимание на проблему.

Местные жители заметили в Ломоносове масляное пятно обнаружили на косе в Финском заливе. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Горожане попросили экологические службы обратить внимание на проблему и ликвидировать разлив нефтепродуктов.

Днем ранее нефтяное пятно убрали активной пеной в райне набережной Лейтенанта Шмидта. Разлив нефтепродуктов на акватории Невы ликвидировали специалисты "ПИЛАРН".

Ранее на Piter.tv: котенок-сфинкс пропал после смертельного ДТП на трассе "Кола".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: ломоносов, разлив нефти, финский залив
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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