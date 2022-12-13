Жители Ломоносова обнаружили большое масляное пятно в Финском заливе

Местные жители заметили в Ломоносове масляное пятно обнаружили на косе в Финском заливе. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
Горожане попросили экологические службы обратить внимание на проблему и ликвидировать разлив нефтепродуктов.
Днем ранее нефтяное пятно убрали активной пеной в райне набережной Лейтенанта Шмидта. Разлив нефтепродуктов на акватории Невы ликвидировали специалисты "ПИЛАРН".
Ранее на Piter.tv: котенок-сфинкс пропал после смертельного ДТП на трассе "Кола".
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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