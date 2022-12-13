В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта ликвидировали нефтяное пятно

Специалисты обработали участок реки активной пеной.

Около набережной Лейтенанта Шмидта петербуржцы заметили нефтяное пятно. Разлив нефтепродуктов на акватории Невы ликвидировали специалисты "ПИЛАРН". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Информация об экологическом загрязнении поступила специалистам службы 14 апреля. К месту обнаружения пятна отправили бригаду. Экологи провели мониторинг на указанном участке. Специалисты обработали участок реки активной пеной.

Сейчас около набережной Лейтенанта Шмидта нет загрязнений. Территорию проверили.

Ранее на Piter.tv: на мусорном полигоне в Гатчинском районе взяли пробы воздуха.

Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн"