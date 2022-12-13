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В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта ликвидировали нефтяное пятно
Сегодня, 15:09
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В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта ликвидировали нефтяное пятно

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Специалисты обработали участок реки активной пеной.

Около набережной Лейтенанта Шмидта петербуржцы заметили нефтяное пятно. Разлив нефтепродуктов на акватории Невы ликвидировали специалисты "ПИЛАРН". Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Информация об экологическом загрязнении поступила специалистам службы 14 апреля. К месту обнаружения пятна отправили бригаду. Экологи провели мониторинг на указанном участке. Специалисты обработали участок реки активной пеной.

Сейчас около набережной Лейтенанта Шмидта нет загрязнений. Территорию проверили.

Ранее на Piter.tv: на мусорном полигоне в Гатчинском районе взяли пробы воздуха.

Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн"

Теги: нева, пиларн, разлив нефти, экология
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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