В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта ликвидировали нефтяное пятно

Около набережной Лейтенанта Шмидта петербуржцы заметили нефтяное пятно. Разлив нефтепродуктов на акватории Невы ликвидировали специалисты "ПИЛАРН". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Информация об экологическом загрязнении поступила специалистам службы 14 апреля. К месту обнаружения пятна отправили бригаду. Экологи провели мониторинг на указанном участке. Специалисты обработали участок реки активной пеной.
Сейчас около набережной Лейтенанта Шмидта нет загрязнений. Территорию проверили.
Ранее на Piter.tv: на мусорном полигоне в Гатчинском районе взяли пробы воздуха.
Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн"
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