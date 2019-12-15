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Жители Ленобласти заметили в пятницу "ложное солнце"
Сегодня, 20:03
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nadezhda_sib

Жители Ленобласти заметили в пятницу "ложное солнце"

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Чаще всего явление природы можно увидеть в зимнее время.

В пятницу, 7 февраля, в Ленобласти заметили необычное явление природы. Очевидцы поделились снимками в социальных сетях.

Оптическое явление паргелий является одним из разновидностей гало. Его также называют "ложным солнцем". Чаще всего феномен можно увидеть зимой. 

Автор фотографий не уточнил местоположение.

Завтра в области ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем поднимется до +1 градуса. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что провалившийся под лед Лахтинского разлива мальчик находится в реанимации. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: гало, природа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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