Жители Ленобласти заметили в пятницу "ложное солнце"

Чаще всего явление природы можно увидеть в зимнее время.

В пятницу, 7 февраля, в Ленобласти заметили необычное явление природы. Очевидцы поделились снимками в социальных сетях.

Оптическое явление паргелий является одним из разновидностей гало. Его также называют "ложным солнцем". Чаще всего феномен можно увидеть зимой.

Автор фотографий не уточнил местоположение.

Завтра в области ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем поднимется до +1 градуса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что провалившийся под лед Лахтинского разлива мальчик находится в реанимации.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished