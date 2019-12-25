Провалившийся под лед Лахтинского разлива мальчик находится в реанимации

Школьник сильно переохладился после незапланированного купания в полынье.

Семиклассник, провалившийся под лёд Лахтинского разлива в Приморском районе, в тяжелом состоянии находится в реанимации детской больницы. Об этом сообщила пресс-служба петербургского следкома 7 февраля.

Школьник отправился на прогулку по тонкому льду вместе с одноклассницей днем 6 февраля, однако живым смогли достать из воды только мальчика. Тело девочки до сих пор ищут водолазы.

Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту случившегося.

Ранее лыжник провалился под лёд на Орловском пруду и самостоятельно выбрался.

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