Жители Ленобласти заметили лосенка на дороге

У лосей началась миграция.

В понедельник, 1 июня, в своем блоге в соцсети блогер-биолог поделился фотографиями лосят, которых встретил на дороге.

Он предупредил водителей быть аккуратнее на дорогах, ведь у лосей началась миграция.

Возвращаясь из Нижне-Свирского заповедника, на проселочной дороге я повстречал лосенка. Очевидно, он заинтересовался мной – и дажепозволил себя немного поснимать. Немного погодя лосёнок всё же вспомнил об осторожности, и засеменил своими неуклюже длинными ногами по дороге. Пробежал около ста метров, зашел в лес и замер у обочины. поделился Павел Глазков.

Он отметил, что лосихи рожают одного или двух лосят именно в конце весны. Учитывая, что новорожденные лосята через неделю крепко стоят на ногах, блогер предположил, что лосенку на фото около двух недель. Биолог также уточнил, что в воспитании детенышей самец не участвует.

При первой же опасности мать старается увести с собой хотя бы одного малыша. Второй в это время - затаивается. Встретив одинокого лосенка, люди нередко берут его с собой, думая, что он брошен матерью. Делать этого ни в коем случае нельзя! Увидев затаившегося малыша, надо быстро уйти с этого места. Через какое-то время придет мать и уведет его. пояснил специалист.

Так как лосиха самоотвержено защищает детенышей, к малышу лучше не приближаться.

С матерью лосята остаются до года. В конце весны, при рождении нового потомства, самка отгоняет от себя своих годовалых детей предыдущего года рождения, и с этого времени они должны начать вести самостоятельную жизнь делится биолог.

К сожалению, именно молодые и неопытные лоси попадают под автомобили. Ежегодно в области от столкновения с автотранспортом погибает более 150 особей.

Павел Глазков также упомянул, что в конце лета – начале осени начинается период размножения, тогда самцы становятся очень агрессивными, много перемещаются, и, в том числе, выходят на дороги.

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Фото: vk.com/kazdoytvaripopare