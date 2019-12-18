Петербуржцы переживают за жизнь лосенка по имени Авось

"Авось выживет", – говорили спасители.

Вечером в воскресенье, 31 мая, в сети появились фото и видео маленького лося, которого подобрали неравнодушные петербуржцы.

Спасительница по имени Ольга рассказала, что 12 дней назад малыша нашли с обезвоживанием, переохлаждением, ранами на шее и крестце и отсутствием сосательного рефлекса. Малышу было всего два дня.

Авось выживет, авось поправится. И Авось поправился. Мы выиграли поделилась Ольга.

В комментариях женщина, отвечая на вопросы, предположила, что лосенка так покалечили лисы и собаки, однако что стало с матерью малыша – неизвестно.

Ранее мы писали, что жители Петербурга переживают за спасенного от ворон осоеда.

Фото и видео: vk.com/dingo999