Жители Петербурга переживают за спасенного от ворон осоеда

Сейчас птица находится в коробке и ожидает ответа от ветеринаров.

В воскресенье, 31 мая, жители Петербурга опубликовали фотографию птицы в официальной группе реабилитационного центра "Сирин", социальной сети "Вконтакте". Один из спасателей рассказал, что "отвоевал" пернатого у ворон и теперь беспокоится за его дальнейшую судьбу.

Сейчас птица находится дома. Сидит в коробке, ожидая ответа от ветеринаров или реабилитационного центра. Изначально предполагалось, что это сокол, однако, в комментариях заметили, что спасенный больше похож на осоеда.

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Фото: vk.com/seirenru