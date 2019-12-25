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Жители Петербурга переживают за спасенного от ворон осоеда
Сегодня, 17:30
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Arinablinova

Жители Петербурга переживают за спасенного от ворон осоеда

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Сейчас птица находится в коробке и ожидает ответа от ветеринаров.

В воскресенье, 31 мая, жители Петербурга опубликовали фотографию птицы в официальной группе реабилитационного центра "Сирин", социальной сети "Вконтакте".  Один из спасателей рассказал, что "отвоевал" пернатого у ворон и теперь беспокоится за его дальнейшую судьбу.

 Сейчас птица находится дома. Сидит в коробке, ожидая ответа от ветеринаров или реабилитационного центра. Изначально предполагалось, что это сокол, однако, в комментариях заметили, что спасенный больше похож на осоеда. 

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке выбрали имена для маленьких совят.

Фото: vk.com/seirenru

 

 

Теги: животные, птицы, сирин, спасли птицу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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