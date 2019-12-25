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В Ленинградском зоопарке выбрали имена для маленьких совят
Сегодня, 17:10
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Arinablinova

В Ленинградском зоопарке выбрали имена для маленьких совят

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Варианты предлагали петербуржцы.

В пятницу вечером, 29 мая, сотрудники Ленинградского зоопарка объявили имена трех ястребиных совят. Ранее подписчиков официальной страницы зоопарка в Instagram попросили предложить варианты. 

Три птенца родились у ястребиных сов Ирги и Тони еще в начале апреля.

Работники отметили, что совещались и просматривали имена очень долго и только ко вчерашнему вечеру смогли определиться. Из предложенных вариантов орнитологи выбрали имена Фанни, Юкки и Илта.

Ранее мы писали, что в Петербурге намерены открыть ЦПКиО и зоопарк в числе первых после ослабления ограничений.

Фото: instagram/spbzoopark

Теги: животные, зоопарк, имена, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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