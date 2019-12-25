В Ленинградском зоопарке выбрали имена для маленьких совят

Варианты предлагали петербуржцы.

В пятницу вечером, 29 мая, сотрудники Ленинградского зоопарка объявили имена трех ястребиных совят. Ранее подписчиков официальной страницы зоопарка в Instagram попросили предложить варианты.

Три птенца родились у ястребиных сов Ирги и Тони еще в начале апреля.

Работники отметили, что совещались и просматривали имена очень долго и только ко вчерашнему вечеру смогли определиться. Из предложенных вариантов орнитологи выбрали имена Фанни, Юкки и Илта.

Ранее мы писали, что в Петербурге намерены открыть ЦПКиО и зоопарк в числе первых после ослабления ограничений.

Фото: instagram/spbzoopark