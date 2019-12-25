В Ленинградском зоопарке выбрали имена для маленьких совят

В пятницу вечером, 29 мая, сотрудники Ленинградского зоопарка объявили имена трех ястребиных совят. Ранее подписчиков официальной страницы зоопарка в Instagram попросили предложить варианты.
Три птенца родились у ястребиных сов Ирги и Тони еще в начале апреля.
Работники отметили, что совещались и просматривали имена очень долго и только ко вчерашнему вечеру смогли определиться. Из предложенных вариантов орнитологи выбрали имена Фанни, Юкки и Илта.
Ранее мы писали, что в Петербурге намерены открыть ЦПКиО и зоопарк в числе первых после ослабления ограничений.
Фото: instagram/spbzoopark
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