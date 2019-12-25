Список защитных мер для выставочного пространства ещё прорабатывается организаторами.

Во вторник, 1 мая, стало известно о том, что в Петербурге намерены открыть ЦПКиО и зоопарк в числе первых после ослабления ограничений. Об этом сообщили председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Мы предполагаем целесообразным на первом этапе, как только сочтет это возможным, открыть те территории учреждений культуры, музейных комплексов, которые имеют большую территорию, где можно бывать людям и гулять. Константин Сухенко, председатель комитета по культуре

Предполагается, что одним из первых в Петербурге откроется "Манеж". Вначале туда будут запускать лишь одиночные и малочисленные по составу группы экскурсий.

Отмечается, что при этом вход будет закрыт для пенсионеров.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженки эвакуировали утят в Лахтинский разлив из небезопасного места.

Фото:Piter.TV