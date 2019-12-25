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Петербурженки эвакуировали утят в Лахтинский разлив из небезопасного места
Сегодня, 17:28
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nadezhda_sib

Петербурженки эвакуировали утят в Лахтинский разлив из небезопасного места

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Путь пролегал через стройку. Сторож пропустил женщин, чтобы они могли сократить путь.

Две петербурженки решили спасти утят и перенести их в более безопасное место в Приморском районе. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

Женщин с картонной коробкой в руках заметили утром 29 мая на Мебельной улице. Внутри оказалось 11 утят. Мама-утка следовала за ними, ориентируясь по писку своих детей. В итоге птиц эвакуировали на Лахтинский разлив, где им грозит меньше опасности. 

Комментаторы похвалили женщин за такой поступок. 

Ранее в центре города заметили бобра

Фото: Лахта Онлайн | Приморский район

Теги: лахтинский разлив, птицы, утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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