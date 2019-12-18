  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:55
71
smirenny
Код вставки плеера

Автолюбителей в Мурино напугал лось

0 0

Неравнодушные горожане позвонили в МЧС.

Днем 31 мая петербуржцы заметили лося в окрестностях Мурино. Дикое животное хотело перелезть ограду, но пугалось проезжающих мимо машин. 

Очевидцы поделились видеозаписью в соцсетях и отметили, что вызвали сотрудников МЧС. В комментариях под видео мнения горожан разделились строго надвое: кто-то недоумевал, зачем было вызывать специалистов, а кто-то благодарил неравнодушных петербуржцев. 

А зачем вызывать, ходит и ходит никого не трогает. Бред вообще. 

Чтоб выгнать в лес. Автор все правильно сделал.

комметарии. 

Ранее мы писали, что петербуржцы переживают за жизнь лосенка по имени Авось.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: лось, лось вышел на дорогу, лось напугал автолюбителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии