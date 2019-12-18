Автолюбителей в Мурино напугал лось

Днем 31 мая петербуржцы заметили лося в окрестностях Мурино. Дикое животное хотело перелезть ограду, но пугалось проезжающих мимо машин.
Очевидцы поделились видеозаписью в соцсетях и отметили, что вызвали сотрудников МЧС. В комментариях под видео мнения горожан разделились строго надвое: кто-то недоумевал, зачем было вызывать специалистов, а кто-то благодарил неравнодушных петербуржцев.
А зачем вызывать, ходит и ходит никого не трогает. Бред вообще.
Чтоб выгнать в лес. Автор все правильно сделал.
комметарии.
Ранее мы писали, что петербуржцы переживают за жизнь лосенка по имени Авось.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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