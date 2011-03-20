Жители Ленобласти сфотографировали северное сияние в воскресенье

Природное явление можно увидеть в Пятиречье.

В воскресенье вечером, 17 октября, жители Ленинградской области могут увидеть северное сияние. Фотографиями поделились в Telegram-канале "Астро Фото Болото Северное сияние в СПБ и ЛО".

Природное явление можно увидеть в Пятиречье. Авторы публикации уточняют, что фотография сделана на телефон, без применения специальной техники.

В ночь на 12 октября жители некоторых районов Ленобласти вновь запечатлели северное сияние. Им насладились жители поселка Пятиречье и деревни Сандела.

Ранее петербуржцы сфотографировали последствия сильного ветра. Порывы ветра сносили столбы и дорожные знаки.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние в СПБ и ЛО