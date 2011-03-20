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Жители Ленобласти сфотографировали северное сияние в воскресенье
Сегодня, 21:51
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Жители Ленобласти сфотографировали северное сияние в воскресенье

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Природное явление можно увидеть в Пятиречье.

В воскресенье вечером, 17 октября, жители Ленинградской области могут увидеть северное сияние. Фотографиями поделились в Telegram-канале "Астро Фото Болото Северное сияние в СПБ и ЛО".

Природное явление можно увидеть в Пятиречье. Авторы публикации уточняют, что фотография сделана на телефон, без применения специальной техники. 

В ночь на 12 октября жители некоторых районов Ленобласти вновь запечатлели северное сияние. Им насладились жители поселка Пятиречье и деревни Сандела.

Ранее петербуржцы сфотографировали последствия сильного ветра. Порывы ветра сносили столбы и дорожные знаки.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние в СПБ и ЛО

Теги: природное явление, пятиречье, северное сияние
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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