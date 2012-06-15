Жители Ленобласти вновь запечатлели северное сияние

Природное явление появилось в ночь на 12 октября.

В ночь на 12 октября жители некоторых районов Ленобласти вновь запечатлели северное сияние. Своими снимками они поделились в Telegram-канале "Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО".

Северным сиянием насладились жители поселка Пятиречье и деревни Сандела. Красочное природное явление радовало горожан в период с 21:00 до 00:30.

В последний раз северное сияние засняли в ночь на 11 октября в Ленобласти. Не исключено, что красоту вновь можно увидеть в ночь на 13 октября.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО

Видео: Aurora Hunter