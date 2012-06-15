  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:53
69
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жители Ленобласти вновь запечатлели северное сияние

0 0

Природное явление появилось в ночь на 12 октября.

В ночь на 12 октября жители некоторых районов Ленобласти вновь запечатлели северное сияние. Своими снимками они поделились в Telegram-канале "Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО". 

Северным сиянием насладились жители поселка Пятиречье и деревни Сандела. Красочное природное явление радовало горожан в период с 21:00 до 00:30. 

В последний раз северное сияние засняли в ночь на 11 октября в Ленобласти. Не исключено, что красоту вновь можно увидеть в ночь на 13 октября.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО

Видео: Aurora Hunter

Теги: ленобласть, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии