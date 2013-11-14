Жители Ленобласти запечатлели северное сияние в ночь на понедельник

В ночь с воскресенья на понедельник, 10 на 11 октября, жителям некоторых районов Ленинградской области повезло увидеть северное сияние, сообщили в телеграм-канале "Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО".
Охотники за интересными кадрами уточнили, что увидели северное сияние в Кингисеппе.
В какой-то момент окно ясного неба стало раскрываться на северо-западе, сначала показалась дуга, похожая на туман, а затем она заиграла лучами и лентами с яркими розовыми каймами.
поделились впечатлениями очевидцы
Ранее мы писали, что северное сияние засняли в ночь на 7 октября в Ленобласти.
Фото: Астро Фото Болото / телеграм
Видео: Aurora Hunters / YouTube
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