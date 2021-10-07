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Северное сияние засняли в ночь на 7 октября в Ленобласти

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Снять северное сияние на озере Волоярви на территории Рахьинского городского поселения Всеволожского района Ленобласти смогла Наталья Крапкина.

Красочное северное сияние удалось запечатлеть ночью 7 октября в Ленобласти. Фото и видео появились в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Снять северное сияние на озере Волоярви на территории Рахьинского городского поселения Всеволожского района Ленобласти смогла Наталья Крапкина.

Сегодняшнее сияние было достаточно высоким, но недостаточно динамичным, иногда пробегали "лучики" и "столбики".

Наталья Крапкина

Наталья добавила, что на озере собралось много людей, поэтому многие снимки оказались засвечены фонариками и фарами автомобилей.

Ранее фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

Фото и видео: Telegram / Астро Фото Болото (Наталья Крапкина)

Теги: озеро, северное сияние
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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