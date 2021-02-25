Единственная машина бригады медиков прогнила до сквозных дыр.

Жители Краснодарского края пожаловались на дырявую машину скорой помощи. По данным очевидцев, единственная карета бригады медиков для перевозки пациентов в станице Ирклиевская находится в критическом состоянии. Они уточнили, что транспортное средство настолько старое, что прогнило до сквозных дыр.

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Видео: Telegram/LIFE SHOT